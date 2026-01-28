AKTUELNO

Hronika

BRUTALAN NAPAD U CENTRU NIŠA: Muškarac pretučen i opljačkan ispred kladionice, razbojnici pobegli sa 280.000 dinara

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv N. G. (40) i D. M. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo.

- Njih dvojica se sumnjiče da su 19. januara, ispred jedne kladionice u Nišu, napali tridesetčetvorogodišnjeg muškarca, oborili ga na zemlju i udarili više puta, a potom mu oteli oko 280.000 dinara. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičene - saopštila je niška policija.

Nakon hapšenja protiv osumnjičenih za razbojništvo će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Niš

#Policija

#Temperatura

POVEZANE VESTI

Hronika

POLICIJA MU PRETRESLA STAN: Evo šta je sve pronađeno kod Nišlije koji je provalio u supermarket!

Hronika

DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA U NIŠU: Jedan muškarac teško povređen, osumnjičeni iza rešetaka

Hronika

PRETUKAO PARTNERKU ISPRED RESTORANA, PA NAPRAVIO HAOS PRI BEKSTVU: Hapšenje u Nišu zbog nasilja u porodici

Hronika

UŽAS U NIŠU! Sekirom pretukao suprugu!

Hronika

NAPAO POLICAJCA, PA ODBIO ALKOTEST Muškarac uhapšen u Čačku, čeka ga krivična prijava

Hronika

Kad je video policajce bacio kesice sa drogom! Uhapšen Kragujevčanin - evo šta mu je policija pronašla u stanu