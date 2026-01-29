Majka dečaka koji je počinio masakr u "Ribnikaru" stigla u sud: Čeka se početak suđenja

Majka dečaka ubice koji je izvršio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" došla je u Viši sud u Beogradu gde njenom suprugu i njoj ponovo počinje suđenje za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti.

Ona i njen suprug danas bi ponovo trebalo da se izjasne o krivici i potencijalno da iznesu odbranu. Otac dečaka ubice je u sud doveden iz pritvora, gde se nalazi od hapšenja, odnosno od 3. maja 2023. godine.

Prvi prvostepeni postupak protiv roditelja dečaka ubice bio je zatvoren za javnost, a kako je došlo do promene sudije, ali i činjenice da su svi parnični postupci bili otvoreni za javnost, te je sama javnost u mnogome upućena u sve što se desilo u "Ribnikaru", ostaje da se vidi da li će u ponovljenom postupku suđenje ponovo biti potpuno zatvoreno za javnost ili samo delimično - kada budu svedočila maloletna lica.

Do promene sudije došlo je jer je sudija Zoran Božović, koji je doneo prvostepenu presudu, premešten u Apelacioni sud, te je slučaj sada dodeljen sudiji Draganu Martinoviću. Novi sudija doneće odluku o zatvaranju krivičnog postupka, ali i o tome da li će svi dokazi da budu ponovo izvođeni i da li će svi svedoci i oštećeni ponovo da budu saslušani, ili će njihovi iskazi samo da budu pročitani.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji đaka ubice bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Otac dečaka ubice je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine, a oslobođena je za nedozvoljeno dežanje municije, za koje je optužena jer je njen DNK pronađen na čauri metka koja se, nakon pucnjave, nalazila u kabinetu istorije.

Dečak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine. On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

