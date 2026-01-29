SUD PRESEKAO: Suđenje roditeljima đaka ubice ostaje iza zatvorenih vrata uprkos protivljenju odbrane

Ponovljeni sudski postupak protiv roditelja maloletnika koji je izvršio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“, počeo je danas pred Višim sudom u Beogradu.

Iako je ročište nakratko bilo otvoreno, sudsko veće je brzo donelo odluku: javnost se ponovo isključuje iz procesa.

Zaštita žrtava prioritet

Glavni javni tužilac Nenad Stefanović, zajedno sa tužiocima Nikolom Uskokovićem i Željkom Jovanovićem, insistirao je na tome da razlozi za zatvaranje suđenja i dalje važe. Tužilaštvo smatra da je zaštita privatnosti i interesa maloletnih lica, kao i porodica nastradalih, iznad prava javnosti na uvid u tok suđenja.

Odbrana bezuspešno ukazivala na „medijsku konfuziju“

Branioci porodice đaka ubice oštro su kritikovali ovakvu odluku, iznoseći nekoliko ključnih zamerki:

Odbrana tvrdi da se i pored zatvorenih vrata u prvom postupku, u javnosti znalo gotovo sve što se u sudnici dešava, često i u realnom vremenu.

Ukazano je na parnične postupke koji su bili otvoreni, a na kojima se detaljno raspravljalo o psihijatrijskim veštačenjima dečaka, što odbrana smatra dokazom da nema osnova za tajnost u krivičnom delu.

Šta sledi?

Nakon što je sudija saopštio da javnost mora da napusti sudnicu, proces je nastavljen izlaganjem uvodnih reči. Optuženi roditelji đaka ubice bi trebalo ponovo da se izjasne o krivici, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na zatvorske kazne od 14,5 i tri godine.

