Tinejdžeri iz Rusije pali u Beogradu: Namamili ženu pričom o kriptovalutama, pa je napali biber-sprejom i oteli joj novac

Policija u Beogradu uhapsila je ruske državljane M. Č. (19) i V. P. (19) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su 22. januara ove godine sa oštećenom dogovorili trgovinu kriptovaluta i ugovorili mesto sastanka u Severnom bulevaru u Beogradu, a po njenom dolasku i predaji novca za kupovinu kriptovaluta upotrebili biber-sprej i oduzeli joj 22.600 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da eventualne transakcije kriptovalutama obavljaju u skladu sa zakonima i na bezbedan način.

Autor: S.M.