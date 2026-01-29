AKTUELNO

PINK.RS NA LICU MESTA! Rekordna zaplena droge u ISTORIJI SRPSKE POLICIJE - Pogledajte munjevitu AKCIJU HAPŠENJA (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U akciji pripadnika MUP, UKP u selu Konjuh u blizini Kruševca zaplenjeno je oko 5 tona marihuane, vredne oko 10 miliona evra.

Droga je bila zapakovana u skoro 500 kutija.

Postoje operativna saznanja da je deo zaplenjene droge bio namenjen srpskom tržištu, a deo zemljama EU.

Uz drogu su zaplenjene 4 automatske puške, zolja i municija.

Uhapšene su dve osobe.

Na licu mesta je načelnik UKP MUP Republike Srbije Marko Kričak.

O slucaju je obavesteno nadležno tužilštvo.

Video: Pink.rs

Ovo je najveća zaplena droge u istoriji srpske policije, prethodna najveća zaplena iznosila je 1960 kilograma, a tokom cele prošle godine zaplenjeno je 6,1 tona narkotika.

Autor: Iva Besarabić

