Šleper naleteo na automobil! Veliki sudar u Kragujevcu

U popodnevnim satima na jednoj od prometnijih deonica u Kragujecu, kod restorana "Šest topola", dogodio se sudar u kojoj su učestvovali teretno vozilo (šleper) i putnički automobil.

Odmah po pozivu, na lice mesta izašle su patrole saobraćajne policije koje su osigurale zonu udesa kako bi se sprečili novi incidenti.

Iako su ekipe na terenu reagovale brzo, zvaničnih informacija o povređenima još uvek nema. Hitna pomoć je bila u pripravnosti, ali stepen eventualnih povreda vozača i putnika biće poznat tek nakon zvaničnog izveštaja iz bolnice.

Zbog veličine šlepera i pozicije na putu, saobraćaj je u ovom delu grada bio značajno usporen tokom trajanja uviđaja. Policijski službenici su naizmenično propuštali vozila, uspevajući da spreče potpuni kolaps u popodnevnom špicu.

Policija apeluje na vozače da koriste alternativne pravce dok se vozila ne uklone sa kolovoza. Istraga, koja je u toku, utvrdiće da li je uzrok nezgode neprilagođena brzina, nepoštovanje prvenstva prolaza ili neki treći faktor.

Autor: S.M.