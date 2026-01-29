UKOLIKO STE VIDELI OVOG ČOVEKA, ODMAH POZOVITE POLICIJU! Hitno se oglasio MUP: Ozbiljna krivična dela mu se stavljaju na teret (FOTO)

Policijska uprava u Zrenjaninu objavljuje fotografije osumnjičenog S. N. (48), koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela lažno predstavljanje, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i prevara, a pošto se sumnja da postoji više oštećenih, policija poziva građane da, ukoliko ga prepoznaju sa fotografija obaveste ovu policijsku upravu.

On se sumnjiči da se lažno predstavljao kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije, čime je doveo u zabludu veći broj građana, od kojih je, kako je do sada utvrđeno, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 12.000.000 dinara.

Višestruki prevarant

Pretresom prostorija i vozila koje je osumnjičeni koristio, policija je pronašla opremu za davanje zvučne signalizacije u vozilu, više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja, kao i više komada različite municije, delova oružja, vazdušno oružje, uređaj za svetlosnu signalizaciju "blinker", četiri motocikla "Quad", mobilne telefone i različitu dokumentaciju.

Ukoliko ga građani koji su oštećeni na ovaj način, prepoznaju sa fotografija, mogu da obaveste Policijsku upravu u Zrenjaninu na brojeve telefona: 023/192, 023/587-604 ili 0648927471.

Autor: Iva Besarabić