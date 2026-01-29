DAČIĆ STIGAO NA MESTO NAJVEĆE ZAPLENE DROGE U SRBIJI IKADA! Uhapšene dve osobe, traga se za još jednom - Vrednost robe oko 10 MILIONA EVRA (FOTO)

U selu Konjuh kod Kruševca zaplenjeno je pet tona marihuane i uhapšene su dve osobe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je, nakon što je stigao na mesto zaplene, istakao da je reč o najvećoj zapleni droge do sada u Srbiji, a da se vrednost procenjuje na sedam do 10 miliona evra.

Policija traga za još jednom osobom

On je naveo da su uhapšeni R.S. (68) i N.S. (40), a da se za jednom osobom još traga.

U okviru ove akcije pre sedam dana uhapšena je još jedna osoba, a reč je o U.M. (29).

Marihuana je nađena na porodičnom imanju R.S.

Prilikom akcije zaplenjene su i 4 automatske puške, zolja i municija.

jedan deo zaplenjene droge namenjen je srpskom tržištu, dok je ostatak bio namenjen tržištu EU.

Na licu mesta se nalazi načelnik UKP MUP Republike Srbije Marko Kričak.

Rekordna zaplena u istoriji srpske policije

Ova akcija se smatra najvećom zaplenom droge u istoriji srpske policije, prethodna najveća zaplena iznosila je 1960 kilograma, dok je tokom cele prošle godine zaplenjeno ukupno 6,1 tona narkotika.

Autor: Iva Besarabić