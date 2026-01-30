U TOKU POTRAGA ZA VOĐOM NARKO-KLANA: Uhapšenima u policijskoj akciji kod Kruševca preti 20 godina robije nakon istorijske zaplene 5 TONA marihuane (FOTO)

U jednoj od najvećih policijskih akcija u modernoj istoriji Srbije, pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv droga razbili su organizovanu kriminalnu grupu u selu Konjuh.

Zaplenjeno je rekordnih pet tona marihuane, čija se ulična tržišna vrednost procenjuje na vrtoglavih 50 miliona evra.

Mirno selo Konjuh kod Kruševca postalo je poprište jedne od najznačajnijih bezbednosnih operacija srpske policije.

Višemesečni intenzivni rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Službe za borbu protiv droga kulminirao je upadom u prostorije privrednog društva „Florakom d.o.o.“, gde je otkriveno gigantsko skladište narkotika i vojnog naoružanja.

Rekord koji ruši sve statistike

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je sa direktorom policije generalom Draganom Vasiljevićem obišao mesto zaplene, potvrdio je da je reč o apsolutnom rekordu koji prevazilazi sve dosadašnje godišnje bilanse.

„Poređenja radi, 2001. godine godišnja zaplena na nivou cele države bila je nešto više od jedne tone. Prošle godine, koja je po statistici bila odlična, zaplenjeno je ukupno šest tona. Danas smo u samo jednoj akciji sklonili pet tona droge sa ulica“, izjavio je Dačić.

Iako su prvobitne procene operativne vrednosti iznosile između sedam i 10 miliona evra na osnovu veleprodajnih cena, policijski izvori navode da bi ulična vrednost ove količine nakon distribucije mogla dostići neverovatnih 50 miliona evra.

Arsenal oružja i „porodični biznis“ kriminala

Pored pet tona marihuane, policija je u magacinima pronašla i opasan arsenal naoružanja:

Četiri automatske puške

Ručni bacač – „Zolja“

Više od 1.500.000 dinara u gotovini

U akciji su na licu mesta slobode lišeni R. S. (68) i N. S. (40), otac i sin, dok je na drugoj adresi uhapšen I. D., takođe pripadnik ove organizovane kriminalne grupe. Policija intenzivno traga za još jednim licem koje se sumnjiči da je organizator grupe i za njim je raspisana potraga.

Fabrika za pakovanje pod paravanom firme

Istraga je utvrdila da su osumnjičeni koristili prostorije firme „Florakom d.o.o.“ kao bazu za skladištenje i dalju distribuciju droge ka Beogradu. Unutar magacina pronađena je kompletna logistika: industrijske vage, vakuum mašine i kese za pakovanje.

Ministar Dačić je naglasio da je ova grupa već bila na udaru policije - u avgustu im je zaplenjeno dve tone, a pre nedelju dana još 100 kilograma marihuane.

Preti im i do 20 godina robije

Zbog težine počinjenih dela, osumnjičeni se suočavaju sa drakonskim kaznama. Prema Krivičnom zakoniku Srbije, za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga u okviru organizovane kriminalne grupe (Član 246), zaprećena je kazna od najmanje 10 godina zatvora.

Dodatno, zbog posedovanja automatskog oružja i ručnog bacača „zolja“, čije držanje građanima nije dozvoljeno, osumnjičenima preti i do 12 godina zatvora za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija (Član 348). Uzimajući u obzir oba dela, sud bi mogao izreći jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od čak 20 godina.

Prioritet: Bezbednost dece

„Sklonili smo ovih pet tona marihuane sa ulice da ne truju našu decu. Poreklo droge se ispituje, najverovatnije dolazi od južnih suseda, ali to je stvar dalje istrage i međunarodne saradnje“, poručio je ministar Dačić.

Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će uz krivične prijave biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu na saslušanje.

BROJKE

Zaplenjena droga

5.000 kg (5 tona) marihuane

Tržišna vrednost

Procenjeno na 50 miliona evra

Vatreno oružje

4 automatske puške i 1 raketni bacač (Zolja)

Keš u gotovini

Preko 1.500.000 dinara

Uhapšeni

3 osobe (R. S., N. S. i I. D.), za organizatorom se traga

Lokacija Selo Konjuh, Kruševac (magacin firme "Florakom")

Zaprećena kazna

od 10 do 20 godina zatvora

"DA LI STE ZNALI?"

Zaplenjena količina od pet tona dovoljna je da se napravi preko 10 miliona pojedinačnih "džointa".

Ovom akcijom, policija je nanela direktan finansijski udarac podzemlju koji će se osećati mesecima, jer je sa tržišta sklonjena količina koja odgovara skoro ukupnoj godišnjoj zapleni svih narkotika u Srbiji proteklih godina.

Autor: Marija Radić