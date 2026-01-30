VAKUUM PUMPA GA PRIKOVALA NA DNO: Nastavljeno suđenje za smrt dečaka u bazenu na Zlatiboru, traženo saslušanje njegovih babe i dede

U Višem sudu u Užicu nastavljeno je suđenje Goranu A. (67) iz Užica, Nikoli S. (49) iz Užica i Vesni K., koje optužnica tereti da su odgovorni za smrt šestgodišnjeg dečaka V.I. iz Beograda u bazenu jednog hotela na Zlatiboru.

Dečak V.I. se utopio u bazenu u hotelu na Zlatibor 1. oktobra 2024. godine, oko 21 čas. Ova strašna tragedija se dogodila u dečijem bazenu čija je dubina 24 centimetara i kada ga je u jednom momentu za dno bazena "prikovala" vakuum pumpa.

U pratnji dečaka je bila njegova baka J.I., koja je tada bila na drugom kraju bazena. Povike žene su čuli prisutni u bazenu za odrasle, koji su odmah pritrčali i pokušali da izvade dete i jedva ga odvojili od dna bazena. Odmah je došla i hitna pomoć, ali, na žalost, mogli su samo da konstatuju smrt deteta.

U to vreme na bazenu nisu bili spasioci, a obdukcija je potvrdila da je smrt dečaka nastupila usled utapanja.

Do sada je održano više ročišta. Na današnjem pretresu branioci optuženih i stručni saradnici postavljali su pitanja veštacima medicinske i građevinske struke. Ono što je činjenica da je dete imalo tri podliva na čelu, povrede na spoljnom delu trbuha i da je smrt nastupila usled utapanja, kao i da nije bilo rešetke u bazenu.

Optužena Vesna K. je bila nekoliko puta odsutna sa ročišta zbog bolesti. Danas na suđenju se pojavila, a na pitanje sudije da li može da prisustvuje suđenju rekla je da može, ali ukoliko bude imala jake bolove, ona će izaći. I jedan od njenih branilaca je rekao da je pre suđenja popila tabletu protiv bolova, jer ima jake bolove.

Odbrana je tražila da se saslušaju deda i baba utopljenog dečaka.

Autor: Pink.rs