PREPISKA DEČAKA UBICE I NJEGOVE MAJKE KLJUČNI DOKAZ? Tužilaštvo predložilo da se izvedu novi dokazi na suđenju

U Višem sudu u Beogradu počelo je ponovoljeno suđenje roditeljima dečaka ubice iz OŠ Vladislav Ribnikar

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako Kurir piše, predložilo je danas sudskom veću pred kojim je počelo ponovljeno suđenje roditeljima maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", da se kao dokaz izvedu poruke koje su dečak ubica i njegova majka razmenjivali preko aplikacije Vac ap, a koje dokazuju neadekvatno reagovanje roditelja na probleme i potrebe deteta!

Naime, osim ovog dokaza koji do sada nije izvođen pred sudom, tužilaštvo je predložilo i da se izvede devet diskova na kojima su snimcioca dečaka ubice, kao i dokaz o tome zbog čega nije služio vojni rok, ali i drugi dokazi iz PU za grad Beograd, koji se tiču oca maloletnog ubice.

- Očigledno je da će tužilaštvo dokazima koji su predlagani i ranije, ali do sada nisu izvođeni, ukazivati na to kakve su ličnosti roditelji, a samim tim i kako su odgajali dete koje je postalo masovni ubica sa 13 godina. Ovo je naročito važno za postupak, jer oni u svojim odbranama tvrde da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", kao i da su bili brižni i požrtvovani roditelji - kaže izvor Kurira.

Kako otkriva sagovornik, tužilaštvo je danas sudu predočilo i da se radi brzog i efikasnog postupka pročitaju iskazi svedoka uključujući i iskaz maloletnog ubice, koji je već dva puta saslušavan.

- Više javno tužilaštvo je takođe, predložilo da se ponovo izjasne svedoci oštećeni - kaže izvor.

Podsetimo, prvom presudom roditelja dečaka ubice bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Prva odluka koju je veće jutros donelo, jeste da suđenje na predlog tužilaštva, bude zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih.

Suđenju prisustvuju roditelji ubijene dece, dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kao i glavni tužilac Nenad Stefanović.

Autor: D.Bošković