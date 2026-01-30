AKTUELNO

Horor na jugu Srbije: Policija zatekla monstruma dok siluje devojčicu (12)

U selu Dubravi, na Kosovu i Metohiji, policija uhvatila monstruma u samom činu seksualnog iživljavanja nad maloletnom devojčicom.

Težak slučaj potresao je Istok. Lokalna kosovska policija zatekla je na delu 54-godišnjaka kako siluje 12-godišnju maloletnicu, u selu Dubrava.

Potom je policija uhapsila osumnjičenog i, odlukom tužioca, zadržala ga u pritvoru 48 sati. Iz Osnovnog tužilaštva u Peći navode da tužilac slučaja priprema zahtev za određivanje mere pritvora za 54-godišnjaka.

Portparol Osnovnog tužilaštva u Peći, Škodran Nikči, rekao je da je na mestu događaja izvršen neophodan uviđaj od strane policije, prenosi IndeksOnline.

"Juče je policija na delu uhvatila lice koje je izvršilo krivično delo silovanja nad maloletnicom, pri čemu je na lice mesta, pored policije, izašao i državni tužilac, branilac žrtava i svi relevantni organi, uključujući i druge institucije. Uključeno lice je zadržano 48 sati po nalogu državnog tužioca i istovremeno se priprema zahtev za određivanje mere pritvora za krivično delo silovanja", naglasio je on. IndeksOnline je tokom dana javio da je osumnjičeni Tom Prekaj iz Gurakoca.

