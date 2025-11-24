Tinejdžer silovao devojčicu, drugi snimao, treći je ucenjivao: Užas potresa region

Policija izveštava o uznemirujućem slučaju seksualnog nasilja i ucene u Ohridu!

Kako je saopšteno, šesnaestogodišnji tinejdžer sumnjiči se da je silovao dvanaestogodišnju devojčicu iz grada dok je njegov prijatelj snimao stravičan čin. Zatim je na snimak naišao treći, četrnaestogodišnji dečak, koji je ucenjivao devojčicu da ima vezu sa njim, ili će u suprotnom objaviti snimak.

"Dana 24. novembra 2025. u 10:00 časova, policajci u Ohridu lišili su slobode šesnaestogodišnjaka iz Ohrida zbog sumnje da je 12. novembra 2025. počinio preljubu sa dvanaestogodišnjom devojčicom iz Ohrida, dok je drugi maloletnik snimao čin. Na snimak je potom naišao četrnaestogodišnjak iz Ohrida, koji je ucenjivao devojčicu da bude sa njim, ili će u suprotnom objaviti snimak. SVR Ohrid preduzima mere da pronađe i ovo maloletno lice“, navodi se u policijskom saopštenju.

Devojčica je podvrgnuta lekarskom pregledu i razgovoru sa njom su u prisustvu roditelja obavili policajci i socijalni radnici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U konsultaciji sa javnim tužiocem, protiv počinilaca će biti podnete odgovarajuće optužnice, dodali su.

