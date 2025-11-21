UŽAS U VELIKOJ BRITANIJI! PREOKRET U SLUČAJU ZLOSTAVLJANJA Priznao da je silovao devojčicu (12)

Slučaj seksualnog zlostavljanja koji je potresao javnost dobio je preokret nakon što je jedan od optuženih na sudu priznao krivicu za silovanje deteta mlađeg 13 godina od njega.

Avganistanac je priznao silovanje 12-godišnje devojčice u Njunatonu u Velikoj Britaniji.

Ahmad Mulahil, star 23 godine, promenio je svoju izjavu sa "nije kriv" na "kriv" za jedno krivično delo silovanja deteta mlađeg od 13 godina 22. jula.

Mulahil, koji nema fiksnu adresu, ranije je negirao otmicu deteta, tri dela silovanja deteta mlađeg od 13 godina i dva dela seksualnog napada na dete mlađe od 13 godina na ročištu u avgustu.

Pojavio se na sudu u Vorviku u petak zajedno sa suoptuženim Mohamadom Kabirom, takođe starim 23 godine.

Kabir, koji takođe nema fiksnu adresu, negirao je pokušaj otmice deteta, pomaganje i podržavanje silovanja deteta mlađeg od 13 godina i namerno davljenje devojčice.

Optuženi, za koje je policija Vorvikšira prethodno potvrdila da su avganistaski državljani, imali su pomoć prevodilaca tokom suđenja pred sudijom Kristinom Montgomeri. Kabir je govorio samo da potvrdi svoje ime, dok je Mulakil potvrdio svoje ime i ušao u svoju izjavu o krivici kada je ponovo optužen za jedan deo silovanja.

Optužbe protiv dvojice muškaraca dovele su do protesta ispred gradske kuće u Njunatonu 9. avgusta, kada su se nosile zastave Svetog Đorđa i Unije dok su protestanti marširali glavnom ulicom i pevali "stop brodovima" i "hoćemo našu zemlju nazad". Protestanti protiv rasizma, koji su se suprotstavili, bili su znatno manje prisutni ispred kancelarija opštine Njunaton i Bedvort.

