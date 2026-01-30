DA LI JE PRADEDA DEČAKA UBICE SPALIO PORODICU ZVICER? Dve verzije masovnog ubistva starog 103 godine

Na ponovljenom suđenju,ocu dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", otvoreno je pitanje koje seže vek unazad.

Sudija je zatražio odgovor o pradedi dečaka ubice, kojeg određeni istorijski izvori povezuju sa masovnim ubistvom porodice Zvicer u Crnoj Gori 1923. godine.

Prema nezvaničnim informacijama, jedno od pitanja sudije na ponovljenom suđenju bilo je da li mu je poznat događaj između njegovog dede i porodice Zvicer u Crnoj Gori.

- Moj deda je odlikovan, a ja kao mali sam stalno sa ocem išao u Crnu Goru. Da je postojala opasnost po nas nikada me ne bi vodio - odgovorio je, prema rečima izvora, otac dečaka ubice.

Ko je bio Petar Zvicer?

Petar Zvicer (rođen 1896.) je bio "zelenaš", pripadnik političkog pokreta koji se po završetku Prvog svetskog rata (1918) zalagao za očuvanje državnosti Kraljevine Crne Gore.

Zvicer se posle pobune odmetnuo u planine, gde se priključio komitskoj grupi Sava Raspopovića i Milutina Bašovića.

Tadašnji list "Narodna riječ" od 4. oktobra 1922. navodi da je 22. septembra 1922. Zvicer bio u komitskoj grupi koja je u vozu na liniji Bar - Virpazar ubila osam srpskih vojnika i jednog žandarma.

Srpski izvori tvrde da je Petar Zvicer bio zloglasni komita i zločinac koji je počinio brojne zločine u Crnoj Gori i pljačkao mnoga sela.

Zelenaška verzija masakra porodice Zvicer

Zelenaški izvori, među kojima se isticao Sekula Drljević, crnogorski političar i klerofašista, kasnije saradnik ustaške NDH i italijanskih okupacionih vlasti u Crnoj Gori za vreme Drugog svetskog rata, tvrdili su da je jedinica srpskih žandarma, kojom je zapovedao pradeda dečaka ubice 23. aprila 1923. upala u porodičnu kuću Zvicera u selu Rokoči, pleme Cuce, Katunska nahija, Cetinje.

Da su tu zavezali majku Petra Zvicera Anđu (staru oko 60 godina), suprugu Zagorku (oko 23), sestru Planu (20), brata Vidaka (13) i troje maloletne dece i - zapalili ih.

Postoje li dokazi za ove tvrdnje

Nije poznato da postoje nezavisni istorijski dokumenti koji bi potkrepili ove zelenaške izvore, odnosno ne postoje zvanični dokazi da je odred pradede dečaka ubice izvršio zločin nad porodicom Petra Zvicera.

Prema drugoj verziji, grupa Petra Zvicera je presrela i opljačkala poštansku pošiljku sa parama za narod iz tog kraja Crne Gore, pa su mu razbesneli seljani iz osvete pobili porodicu.



Petar Zvicer je ubijen u komitskoj grupi Raspopovića krajem 1924. godine.

Pradeda dečaka ubice, inače rodom iz Bosne, kasnije je prekomandovan iz Crne Gore u Srbiju i unapređen je u čin pukovnika.

Sekula Drljević je 1945. pobegao u Austriju, u logor za raseljena lica u Judenburgu, gde ga je ubila četnička crna trojka.





Šta se dogodilo na ponovoljenom suđenju ocu dečaka ubice Podsetimo, otac dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", juče je iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu izjavio da "nije kriv", ali je, navodno, rekao i da je njegov maloletni sin koji je počinio stravičan zločin na ključevima "nosio privezak pištolj". Podsetimo, tužilaštvo je tražilo da se pročita prepiska dečaka ubice i njegove majke. Inače, sud je odlučio da i ovo suđenje, kao i prethodno, bude zatvoreno za javnost, dok je tužilaštvo danas predložilo da se radi brzog i efikasnog postupka iskazi svedoka, kao i iskaz dečaka ubice pročitaju.

Autor: S.M.