DA LI JE OVAJ KEKIN ČOVEK BIO META pokušaja LIKVIDACIJE NA SENJAKU?! Evo kako je osujećen plan plaćenog ubice maskiranog u dostavljača

Proverava se da li je meta pokušaja likvidacije danas na Senjaku bio Aleksandar N. B., navodni istaknuti član Kekine grupe, dok policija ispituje sve okolnosti i motiv napada.

Policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuju pokušaj likvidacije u jednom lokalu na Senjaku, gde su danas, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, navodno bili prisutni Aleksandar N., poznatiji kao B., i Žarko V. Kako saznajemo, trenutno se ispituje da li je neko od njih bio meta!

- Prisutnima u lokalu bilo je sumnjivo kada je u prostorije lokala ušao dostavljač, s obzirom na to da ne dolaze u taj kafić, a čim je počeo da zagleda prisutne, ljudima je bilo jasno da se radi o nečemu drugom, a ne klasičnoj dostavi - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Za jednim stolom sedeli su navodno Žarko V. i Aleksandar N. B., inače navodni bliski čovek Dejana S. K., ne zna se da li je možda upravo neko od njih bio meta, ali policija je odmah reagovala i sprečila mogući incident, a sve okolnosti se sada ispituju - kaže izvor Kurira.

Istaknuti član Kekine grupe

Aleksandar N., važio je za istaknutog člana jednog od najvećih srpskih narko-klanova, Kekine grupe.

- Trenutno se proverava da li je jedan od njih bio meta napada, dok policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu ispituju sve okolnosti događaja i motive koji stoje iza pokušaja likvidacije, uključujući i moguće veze sa Kekinom grupom - dodaje nezvanično naš sagovornik.

Podsetimo, jutros je na Senjaku sprečena likvidacija navodnog pripadnika Kekine grupe. Prema nezvaničnim informacijama, ubica je u lokal ušao oko 9 sati, maskiran u dostavljača.

- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži. Ispostavilo se da je reč o plaćenom ubici kog je na skuteru ispred lokala čekala žena - otkriva izvor Kurira i dodaje da su oboje ubrzo uhapšeni.

Autor: Marija Radić