OŠTETIO BUDŽET SRBIJE ZA 7 MILIONA! Uhapšen muškarac (27), oglasio se MUP: Evo šta mu je pronađeno u stanu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, Uprave kriminalističke policije, Poreskom policijom i Tržišnom inspekcijom u Nišu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su N. I. (27) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluge, poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na lokacijama u Nišu i Doljevcu, policija je pronašla i zaplenila veću količinu parfema renomiranih robnih marki, koji su predati Tržišnoj inspekciji.

N. I. se sumnjiči i da je, u periodu od februara 2024. do januara 2026. godine, bez ovlašćenja, nabavljao, prodavao i putem kurirskih službi slao parfeme kupcima i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 21.000.000 dinara, a budžet Republike Srbije oštetio za više od 7.000.000 dinara.

Autor: Marija Radić