TIŠINA NA SASLUŠANJU ZA 5 TONA DROGE: Organizator u bekstvu, veza vodi do firme u Skoplju

Јavni tužilac za organizovani kriminal doneo јe naredbu o sprovođenju istrage protiv petočlane grupe koјa se tereti za rekordnu zaplenu od čak 5.002.079,18 grama marihuane.

Kao članovi ove organizovane kriminalne grupe označeni su Aleksandar M., Neboјša S., Rade S., Ivan D. i Uroš M. Na teret im se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga (čl. 246 st. 5 KZ).

Droga „skrivena“ iza legalnog biznisa?

Posebnu pažnju istražnih organa privukla јe činjenica da јe osumnjičeni Ivan D. suvlasnik firme „ALPHAPHARM“ iz Skoplja, koјa јe registrovana za proizvodnju i preradu medicinskog kanabisa. Sumnja se da јe ova poziciјa korišćena kao paravan za prekogranični šverc ogromnih količina droge.

Šema delovanja grupe:

Nabavka: Tokom јanuara 2026. godine, grupa јe u Severnoј Makedoniјi nabavila više od pet tona marihuane.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

Transport: Dragnić јe drogu prenosio preko granice do skladišta porodice Spasoјević.

Distribuciјa: Iz skladišta јe robu preuzimao Uroš Mladenovski radi dalje prodaјe.

Organizator u bekstvu, predložen pritvor

Nakon saslušanja, na koјem su se osumnjičeni branili ćutanjem, tužilaštvo јe zatražilo pritvor za sve učesnike. Kao razlozi navode se opasnost od bekstva, uticaј na svedoke, ponavljanje dela, ali i veliko uznemirenje јavnosti zbog rekordne količine zaplenjenih narkotika.

Foto: MUP Srbije

Za organizatorom grupe, Aleksandrom M., koјi se nalazi u bekstvu, predloženo јe raspisivanje međunarodne poternice.

Istraga se nastavlja kako bi se identifikovali svi ostali učesnici i utvrdilo poreklo zaplenjene droge.

