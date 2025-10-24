AKTUELNO

VRAČARCI POD ISTRAGOM: Tužilaštvo udarilo na dve kriminalne grupe zbog ubistava i opasnosti po javnost

Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je dve naredbe o sprovođenju i proširenju istrage protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe poznate kao „Vračarci“, kao i grupe koja sa njima blisko sarađuje.

Postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela:

udruživanje radi vršenja krivičnih dela (član 346. KZ),

teško ubistvo (član 114. KZ),

izazivanje opšte opasnosti (član 278. KZ).

U Tužilaštvu su saslušani sledeći osumnjičeni: B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T, M.Ć, Đ.T, S.M. i D.G. Osim jednog koji je izneo odbranu, svi ostali su se branili ćutanjem, koristeći svoje zakonsko pravo.

Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora za sve osumnjičene pred sudijom za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.

