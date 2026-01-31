AKTUELNO

OCU I SINU ODREĐEN PRITVOR: Uhapšeni sa pet tona marihuane kod Kruševca ostaju iza rešetaka! Pali u velikoj akciji policije

Ocu i sinu Radetu i Nebojši S., kao i I.D, određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

Podsetimo, oni su uhapšeni u velikoj policijskoj akciji u četvrtak u selu Konjuh kod Kruševca, a pronađeno im je pet tona marihuane.

"Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal je dana 31.01.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima N.S, R.S i I.D. odredio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana", navodi se u saopštenju suda i dodaje se:

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

"Pritvor je prema okrivljenima N.S, R.S i I.D. određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka".

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

Okrivljenima se na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.

