OVO SU UHAPŠENI OTAC I SIN KOJI SU ZARADILI MILIONE OD MARIHUANE! Na imanju kod Kruševca pronađeno 5 tona droge, paravan im bili voće i kornišoni (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/Društvene mreže ||

U velikoj policijskoj akciji u selu Konjuh kod Kruševca juče su uhapšeni Rade S. (68) i njegov sin Nebojša S. (40), zajedno sa trećom osobom inicijala I.D., zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

Rade S. je vlasnik firme “Florakom d.o.o.”, koja se na papiru bavi gajenjem sadnog materijala, ali je policija tokom akcije otkrila da su upravo u prostorijama ove firme skladištene ogromne količine droge. Njihov sin Nebojša je, prema informacijama Tužilaštva, direktno uključen u distribuciju narkotika na teritoriji Beograda i šire.

Foto: Društvene mreže

- Rasadnik Florakom d.o.o, na papiru mala porodična firma za proizvodnju sadnica, prema sumnjama istražitelja, bio je samo pažljivo izgrađen paravan za jedan od najvećih narko‑poslova u Srbiji - kaže izvor Kurira.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

- Iza voćaka, ruža i loznih kalemova, kako se sumnja, krila se mreža za skladištenje i distribuciju čak pet tona marihuane, pronađene na porodičnom imanju u selu nadomak Kruševca - dodaje sagovornik.

Foto: Društvene mreže

Tokom akcije policija je zaplenila pet tona marihuane, što je najveća zaplena narkotika u istoriji Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je istakao da je akcija rezultat višemesečne istrage i koordinisanog rada policijskih i tužilačkih organa, a zaplenjena droga imala je procenu vrednosti na crnom tržištu od oko 50 miliona evra.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

Pored narkotika, na imanju je pronađeno i nelegalno oružje, uključujući četiri automatske puške i jednu zolju, kao i gotovinu od preko 1,5 miliona dinara.

Tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da je firma “Florakom” služila kao paravan za kriminalnu delatnost, dok je na papiru zvanično proizvodila sadnice i sadni materijal, a više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu na linku iznad.

U okviru istrage, policija i dalje intenzivno radi na otkrivanju svih povezanih lica i infrastrukture u zemlji i inostranstvu.

Autor: Pink.rs

