RANKOVAC ZAVIJEN U CRNO! Tragedija kakva se ne pamti: Otac i sin preminuli istog dana

Petar S. (73) i njegov sin Slađan S. (51) iz Ranovca kod Petrovca na Mlavi preminuli su prethodne noći u razmaku od nekoliko sati.

Celo mesto je u šoku zbog ove tragedije.

Pema nezvaničnim informacijama, Slađan je dooživeo srčani udar, a sanitetom iz Petrovca na Mlavi tokom noći prebačen je u Beograd.

- Koliko sam čuo, njemu je pozlilo u kući. Zvali su Hitnu pomoć i odmah su ga uputili u Beograd. Tamo je umro, nisu mogli da ga spasu. Oca mu je ubila ta vest. Prepuklo mu srce za sinom. Strašno - nevoljno priča jedan od meštana.

I otac i sin biće sahranjeni u subotu na lokalnom groblju u Ranovcu.

Autor: S.M.

