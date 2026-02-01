JEZIVA PORODIČNA DRAMA U SOPOTU: Sin majku isekao nožem po licu, usledile jezive pretnje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sopotu uhapsili su U. Z. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojom majkom.

Sumnja se da je on, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku i naneo joj povrede nožem u predelu lica. Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon napada nastavio sa pretnjama po život oštećene.

Povređena žena je odmah po dolasku ekipe Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar, gde joj je pružena neophodna medicinska pomoć.

O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, kao i Centar za socijalni rad. Tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Podrška žrtvama nasilja

Ovaj slučaj još jednom podseća na važnost blagovremene prijave nasilja u porodici. Nadležni apeluju na građane da svaki vid agresije prijave policiji ili specijalizovanim službama na sledeće brojeve:

Policija: 192

Besplatni broj za prijavu nasilja: 0800 100 600

pročitajte još Pune ruke posla za Hitnu: Veliki broj poziva zbog upotrebe marihuane među mladima

Autor: Marija Radić