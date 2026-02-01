DRAMA U RAKOVICI! ŽENA NAŠLA BOMBU U DVORIŠTU: Evo ko živi sa njom, sumnja se da je baš on bio meta!

Istražitelji proveravaju da li je eksplozivna naprava s namerom bačena da eksplodira, ali do toga iz nekog razloga nije došlo ili je u pitanju samo bačena?!

Prava drama odigrala se u dvorištu jedne kuće u Rakovici u Beogradu, kada je žena u dvorištu pronašla bombu, a onda uspaničena pozvala policiju.

Navodno, u dvorištu kuće bila je neeksplodirana ručna bomba sa izvučenim osiguračem. Međutim, ono što može da ukaže na povod za ubacivanje bombe u dvorište jeste da žena živi sa sinom J. L. (22) koji je poznat organima reda i ranije je hapšen.

Zasad nije poznato da li je bomba bačena s namerom da eksplodira, ali se to nije dogodilo, ili je u dvorište namerno bačena neispravna bomba kao sredstvo zastrašivanja. Sumnja se da je ona bila upozorenje za J. L.

Policija je izvršila uviđaj i radi na rasvetljavaju slučaja.

Autor: A.A.