ZAPLENA OD 200.000 EVRA U ZEMUN POLJU: Policija otela dilerima pola miliona tableta! Dačić na Pinku otkrio sve detalje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je tokom gostovanja na TV Pink da je u velikoj akciji Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zadat ozbiljan udarac narko-trgovini.

Operativci su u jednoj garaži u Zemun Polju otkrili skladište sa neverovatnih 500.000 komada lekova Bensedin i Rivotril.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovi lekovi, koji sadrže opasne psihoaktivne supstance, bili su spremni za transport ka Skandinaviji. Prema policijskim saznanjima, tamošnje kriminalne grupe ih distribuiraju na uličnom tržištu gde dostižu višestruko veću cenu. Procenjuje se da je vrednost zaplenjene robe na severu Evrope između 150.000 i 200.000 evra.

U ovoj akciji slobode su lišene dve osobe. Njima je, po nalogu VJT u Beogradu, određeno policijsko zadržavanje. Presecanjem ovog lanca, policija je sprečila da ogromna količina psihoaktivnih tableta završi na ulicama, čime je uništen još jedan unosan posao narko-dilera.

Autor: Dalibor Stankov

