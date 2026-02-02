Oglasio se MUP o velikoj akciji u Zemunu: Zaplenjeno pola miliona tableta, EVO KO ЈE PAO (FOTO)

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne akcije, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Požarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i uhapsili dve osobe.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšeni su G. Đ. (1965) i M. I. (1984).

Foto: MUP Srbije

Policija je u ulici Antona Klemenčića u Zemunu, u garaži koju su koristili osumnjičeni, u kutijama pronašla tablete sa liste psihoaktivnih supstanci koje su, kako se sumnja, osumnjičeni čuvali radi dalje prodaje. 

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP Srbije

ZAPLENA OD 200.000 EVRA U ZEMUN POLJU: Policija otela dilerima pola miliona tableta! Dačić na Pinku otkrio sve detalje

