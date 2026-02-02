AKTUELNO

OGLASIO SE MUP O VELIKOJ AKCIJI U SARADNJI SA VJT NA DORĆOLU: Zaplenjeno 2,6 kila marihuane, lisice stavljene na ruke muškarcu (40)!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. M. (40), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla 2,6 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu”, izjavio je Dačić.

Autor: Jovana Nerić

