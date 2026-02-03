PAO BALKANSKI KARTEL! Španska policija razbila Zvicerovu mrežu: Zaplenjeno 2,5 tone kokaina i milioni u kriptovalutama, koristili VOJNE TAKTIKE!

U velikoj međunarodnoj akciji španske policije uhapšeno je 30 osoba povezanih sa balkanskim kartelom, a zaplenjeno je skoro dve i po tone kokaina. Istražitelji otkrili šokantne metode šverca: od regrutovanja mladih plivača u Kolumbiji do korišćenja oružja vojnog kvaliteta!

Španska policija zadala je do sada najteži udarac Balkanskom kartelu, uhapsivši 30 osoba i zaplenivši neverovatnih 2.475 kilograma kokaina. U akciji koja je ličila na holivudski film, oduzeto je i 166.000 evra u kešu, luksuzni satovi, osam automobila, ali i četiri kriptovalutna novčanika koji kriju tragove miliona.

TEHNIKA "MAJMUN" I VOJNA TAKTIKA

Istražitelji su otkrili da je ovaj ogranak, koji čine državljani Srbije i Crne Gore, koristio neverovatne metode. Koristili su takozvanu tehniku "majmun" – angažovali su mlade plivače iz siromašnih delova Kolumbije koji su na otvorenom moru kačili bale kokaina na prekookeanske brodove. Grupa je funkcionisala po vojnom principu, koristeći brze čamce i opremu vojnog kvaliteta kako bi presreli tovare pre ulaska u Gibraltarski moreuz.

FINANSIJSKA MOĆ I LUKSUZNE NEKRETNINE

Osim droge, policija je privremeno blokirala nekretnine vredne skoro 5 miliona evra. Tokom 19 pretresa skladišta širom Španije, pronađena je nautička oprema, GPS uređaji za praćenje pošiljki i velike količine goriva. Vođe ovog ogranka, prema navodima istrage, povezani su sa odbeglim Radojem Zvicerom i pokojnim Živkom Bakićem.

UDARAC OD KOG SE NEĆE OPORAVITI

Istraga je počela još u oktobru 2024. godine, a kulminirala je nakon što je posada jednog broda 2025. prijavila "slepe putnike" na palubi, uz koje je pronađeno više od tone bele materije. Španske vlasti ističu da je ovom operacijom transatlantska mreža narko-bosova "demolirana", čime je sprečeno da ogromna količina droge završi na ulicama evropskih gradova.

Podsetimo, u Beogradu se pred Specijalnim sudom već sudi pripadnicima ovog kartela za šverc više od sedam tona kokaina, a ova nova zaplena samo potvrđuje kolike su razmere njihove moći.

Autor: Dalibor Stankov