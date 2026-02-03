AKTUELNO

Hronika

U KUĆI U OBRENOVCU ČUVAO SKORO PET KILOGRAMA DROGE: Optužen narko-diler, tužilaštvo traži da ostane u pritvoru

Izvor: Kurir.rs, Foto: MUP Srbije ||

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra K. (28) zbog sumnje da je 26. januara u kući u Obrenovcu neovlašćeno radi prodaje držao oko pet kilograma različitih vrsta opojnih droga.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je iz tužilaštva.

Foto: Foto/MUP Srbije

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru K. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Takođe je preložilo da se od okrivljenog oduzme pronađena opojna droga, kao i imovinska korist pribavljena krivičnim delom i to novac u iznosu od 35.000 dinara, te da se okrivljeni obaveže da sudu plati sve troškove krivičnog postupka.

Foto: MUP Srbije

Postoji opravdana sumnja da je Aleksandar K. 26. januara u kući u Obrenovcu u kojoj neprijavljeno boravi neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 4.367,26 grama opojne droge amfetamin i 650,76 grama opojne droge kanabis, kao i dve električne vagice sa tragovima opojne droge.

Autor: A.A.

