U PANČEVU PRONAĐENA VELIKA KOLIČINA ZAKOPANE DROGE: Policija zaplenila 25 kilograma amfetamina, uhapšena jedna osoba! (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, zaplenili oko 25 kilograma materije za koju se sumnja da jeamfetamin i uhapsili jedno lice iz okoline Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, zaplenili su oko 25 kilograma materije za koju se sumnja da je amfetamin i uhapsili U. B. (21) iz okoline Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - izjavio je Dačić i dodao:

Foto: Foto/MUP Srbije

- Policija je u blizini Pančeva u zemlji pronašla zakopana 24 paketa sa materijom nalik na amfetamin koje je, kako se sumnja, tu sakrio U. B.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Autor: A.A.

#Droga

#Hapšenje

#Ivica Dačić

#Pančevo

#Policija

#amfetamin

