PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV TRENERA PARTIZANA: U saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada stradao džudista Lazar (16), više tinejdžera povređeno

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv S. S. (43) trenera Džudo kluba "Partizan" koji je upravljao vozilom, u trenutku saobraćajne nesreće, u kojem su se nalazili mladi takmičari od kojih je jedan stradao na licu mesta.

Protiv S. S. (43) iz Smederevske Palanke podignuta je optužnica zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu kod Novog Sada, u kojoj je nastradao mladi džudista Lazar P. (16), dok je više njih povređeno.

- Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. januara protiv okrivljenog S. S. iz Smederevske Palanke podiglo optužnicu zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - potvrdila je portparol novosadskog Osnovnog suda Milena Radisavljević.

Njemu je produžena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv u ovom krivičnom postupku.

- Po navedenom rešenju, određena mera ima trajati do 30. aprila ove godine i na isto stranke imaju pravo žalbe Višem sudu u Novom Sadu - pojašnjava Radisavljević.

Vraćali se sa takmičenja

Podsetimo, 29. oktobra prošle godine, rano ujutro oko 3.47 časova, došlo je do prevrtanja kombija, u kojem se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi Džudo kluba "Partizan" iz Beograda. Tom prilikom nastradao je Lazar P. (16), dok su povređeni njegov brat blizanac, šest drugara i trener S. S. koji je upravljao vozilom.

Trener Džudo kluba Partizan Nebojša Mandić rekao je nakon nesreće da su se deca vraćala sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, odnosno iz Budimpešte, gde su stigli avionom, odakle su se kombijem uputili ka Beogradu.

- Bili su na međunarodnom kampu i takmičenju u Bakuu, u Azerbejdžanu, a veza je bila Beograd-Budimpešta-Baku. Vraćali su se sa dva kombija, ali je, nažalost, jedan sleteo s puta. Nije bilo drugih učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Nažalost, jedan naš takmičar je stradao. Ne znam šta da kažem. Svi smo jako potreseni, ovo je strašno što se dogodilo - rekao je tada vidno uznemiren trener Mandić.

Neposredno pre nesreće, mladi sportisti sa svojim trenerima su pravili pauzu, a nedugo potom kod naplatne rampe Novi Sad u smeru ka Beogradu dogodila se tragedija, kojoj su svedočili i takmičari iz drugog kombija. Oni su odmah pritekli u pomoć, ali, nažalost, za jednog mladog džudistu nije bilo spasa, on je preminuo na licu mesta.

Autor: Iva Besarabić