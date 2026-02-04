TRAGEDIJA KOD BENZINSKE PUMPE: Žena poginula na putu Zrenjanin - Novi Sad

Ženska osoba, čiji identitet i godine još uvek nisu utvrđeni, izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, nešto pre šest časova, na putu između Zrenjanina i Novog Sada.

Do nesreće je došlo u neposrednoj blizini benzinske pumpe kada je na ženu, koja je pokušavala da pređe kolovoz, naleteo automobil. Prema prvim nezvaničnim informacijama, žrtva je nastradala kao pešak na licu mesta

Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu primila je poziv u 5:56 časova. Uprkos brzoj reakciji i izlasku na teren po prvom stepenu prioriteta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

"Naša ekipa je intervenisala odmah po pozivu, ali nažalost, povrede su bile takve da su lekari mogli samo da konstatuju smrtni ishod", izjavila je dr Duška Laketa iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Istraga u toku

Pripadnici policije i nadležni tužilac obavili su uviđaj na mestu nesreće kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Prema proceduri, vozilo koje je učestvovalo u sudaru upućeno je na vanredni tehnički pregled.

Telo nastradale preneto je u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, kao i proces identifikacije žrtve.

Autor: S.M.