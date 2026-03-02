TRAGEDIJA KOD LESKOVCA: Povređena jedna osoba

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 časova u mestu Bramilovac, život je izgubila jedna osoba.

Na licu mesta stradao je pešak kada ga je udarilo vozilo javnog komunalnog preduzeća.

Kako je potvrđeno za medije u Policijskoj upravi Leskovac, nesreća se dogodila u popodnevnim satima, a policijske ekipe su odmah upućene na teren. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt pešaka koji je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Učestvovalo vozilo komunalnog preduzeća iz Bojnika

Prema prvim dostupnim informacijama, u ovoj tragediji učestvovalo je vozilo - kamion smećar - koje pripada bojničkom javnom komunalnom preduzeću, a koje je u tom trenutku obavljalo redovne poslove transporta otpada.



Redakcije su pokušale da stupe u kontakt sa upravom komunalnog preduzeća iz Bojnika, ali do trenutka objave teksta niko nije odgovarao na pozive, te zvaničnog saopštenja sa njihove strane još uvek nema.

Istraga u toku

Policijski uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovoj deonici se odvija prema uputstvima nadležnih organa.

Više detalja o ovoj tragediji biće poznato nakon zvaničnog izveštaja MUP-a i završetka uviđajnih radnji.

Autor: S.M.