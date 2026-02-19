Detalji nesreće kod Kruševca: Jedna osoba zadobila prelome obe noge, jedna pobegla sa lica mesta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mestu Veliko Golovode kod Kruševca jedna osoba je lakše povređena, a jedna teže.

Kako nezvanično saznajemo, osoba koja je lakše povređena putovala kombijem, dok je osoba sa težim povredama bila u automobilu i tom prilikom je zadobila prelome obe noge.

Osoba koja je vozila treće vozilo je pobegla sa mesta nesreće.

Podsećanja radi, teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u mestu Veliko Golovode kod Kruševca kada je došlo do sudara kombija i dva automobila.

Na licu mesta su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Autor: Jovana Nerić