Teško povređen mladić u napadu ispred tržnog centra na Novom Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv N. K. (2006) državljanina Crne Gore zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Osumnjičeni je 29. januara ove godine, ispred tržnog centra, nakon verbalne rasprave, u društvu sa još jednom osobom, fizički napao i povredio devetnaestogodišnjeg muškarca, nakon čega su se udaljili. Oštećenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede. Osumnjičeni se zbog izvršenja drugog krivičnog dela, rešenjem nadležnog suda, od 31. januara nalazi u pritvoru.

Autor: D.Bošković