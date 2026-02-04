AKTUELNO

KRV PRŠTALA NA SVE STRANE! Uhapšen Crnogorac koji je PRETUKAO mladića kod Ušća, pa POBEGAO - Svedoci opisali JEZIVI događaj

Uhapšen Crnogorac zbog sumnje da je u četvrtak pretukao mladića ispred Tržnog centra Ušće.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv N. K. (20) državljanina Crne Gore zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

- Osumnjičeni je 29. januara ove godine, ispred tržnog centra, nakon verbalne rasprave, u društvu sa još jednom osobom, fizički napao i povredio mladića (19), nakon čega su se udaljili. Oštećenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede - saopšteno je danas iz MUP-a.

Osumnjičeni se, kako dodaju u saopštenju, zbog izvršenja drugog krivičnog dela, rešenjem nadležnog suda, od 31. januara nalazi u pritvoru.

- Sve se dogodilo oko 20 sati ispred TC "Ušće". Mladića je napao drugi mladić koji ga je, kako smo čuli, prethodno pratio i pretio mu, a onda ga je pretukao. Nakon napada, povređeni je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja - ispričao je ranije jedan od očevidaca ranije.

Krv prštala na sve strane

Svedoci navode da su prostor ispred glavnog ulaza, kao i deo prizemlja tržnog centra, bili isprskani krvlju, što je uznemirilo brojne posetioce. Oko povređenog mladića okupilo se nekoliko devojaka koje su bile u vidno potresenom stanju i plakale.

- Prostor ispred glavnog ulaza, kao i deo prizemlja tržnog centra, bili isprskani krvlju, što je uznemirilo posetioce. Oko povređenog mladića okupilo se nekoliko devojaka koje su bile vidno potresene i plakale su - otkrio je izvor tada.

Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, niti da li je napadač priveden. Policija je obaveštena o incidentu, a istraga je u toku.

Nakon napada, povređeni mladić je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja.

