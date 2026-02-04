AKTUELNO

POŽAR U FABRICI MINT U ŠAPCU: Hitno reagovali vatrogasci, nema povređenih

Vatrogasno-spasilačka jedinica Šabac primila je dojavu danas u 9.56 časova da je u fabrici „Mint“, u pogonu „Minal“, u naselju Majur, izbio požar na filterskom postrojenju.

Na lice mesta odmah je upućeno osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Po dolasku ekipe u 10.08 časova utvrđeno je da je požar zahvatio filtere za prečišćavanje na površini od oko 200 do 300 kvadratnih metara.

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Prema dostupnim informacijama, povređenih lica nema, a svi radnici su na vreme evakuisani. Požar je lokalizovan i nema opasnosti od širenja na ostale delove objekta.

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i vršiće dogašivanje dok se požar u potpunosti ne ugasi. Brzom intervencijom sprečeno je širenje vatre na ostale delove objekta.

