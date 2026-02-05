AKTUELNO

Hronika

DETALJI HAPŠENJA BOMBAŠA (33) NA ČOLINU VILU! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Rajko Ristić ||

Povodom hapšenja muškarca (33) za koga se sumnja da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića oglasio se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom osobom traga.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su S. M. (1993), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da je S. M. sa još jednom osobom za kojom se traga, 3. februara ove godine oko 4.52 časa, došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručni bombu u dvorište i tom prilikom naneta je materijalna šteta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu”, izjavio je Dačić.

Autor: D.Bošković

#Hapšenje

#Zdravko Čolic

#bombas

#dacic

#porodična kuća

POVEZANE VESTI

Hronika

DAČIĆ NAKON ZAPLENE 100 KILOGRAMA MARIHUANE: Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima

Hronika

PAO DILER U KRALJEVU SA 20 KILOGRAMA DROGE! Ministar Dačić otkrio detalje!

Politika

MINISTAR DAČIĆ POSETIO KOSJERIĆ: Došao sam da podržim našu zajedničku listu 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' (FOTO)

Hronika

MINISTAR DAČIĆ OTKRIO SVE DETALJE ISTORIJSKE AKCIJE POLICIJE: Zapljenjeno droge koliko je bilo ukupno za prošlu godinu - Uhapšeni otac i sin

Politika

Dačić u emotivnom telegramu: Srpski film je izgubio jednog od svojih najvećih i najtalentovanijih autora

Hronika

UHAPŠEN DŽONI SA VRAČARA! Oglasio se ministar Dačić - Ovo su detalji koordinisane akcije UKP i španske policije!