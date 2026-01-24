AKTUELNO

DAČIĆ NAKON ZAPLENE 100 KILOGRAMA MARIHUANE: Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Nakon uspešne akcije UKP-a oglasio se i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije na uspešno realizovanoj akciji i značajnoj zapleni. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala - izjavio je ministar Dačić.

Foto: Foto/MUP Srbije

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zaplenili su oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U.M. (29 godina) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ZAPLENJENO OKO 100 KILOGRAMA MARIHUANE U SURČINU: Droga bila upakovana u pakete, osumnjičeni uhapšen (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Ivica Dačić

#Kriminal

#Marihuana

#Zaplena

#borba

#narkotici

