Dačić sa Bošnjakom u Maroku: Saglasili smo se da je saradnja Srbije i BiH u oblasti unutrašnjih poslova dobra

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boravi u Maroku u Marakešu, gde predvodi delegaciju Republike Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola.

- Sastao sam se danas, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola u Maroku, sa zamenikom ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Ivicom Bošnjakom, sa kojim sam razgovarao o zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala, iregularnih migracija, borbe protiv terorizma, kao i ubrzanja protoka ljudi i robe preko zajedničke državne granice - napisao je Dačić na Instagramu i dodao:

Saglasili smo se da je saradnja dve države u oblasti unutrašnjih poslova dobra i istakli da uvek ima prostora za njeno dalje unapređenje.

