'NEMA ZAHTEVA ZA PRIJEM KOSOVA U INTERPOL' Dačić poručio iz Marakeša: Posle katastrofalnog poraza koji su doživeli, godinama se ne prijavljuju za članstvo (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, boravi u Maroku gde prisustvuje 93. godišnjoj skupština Interpola.

- Danas je u Marakešu u Maroku započela 93. godišnja skupština Interpola, jedne od najstarijih međunarodnih organizacija, koja obuhvata policije širom sveta. Ono što je za nas bitno, to smo imali u prošlim godinama takva iskusta, usvojen je dnevni red, nema zahteva za prijem Kosova u članstvo Interpola. Poslednji put su oni aplicirali u Dubaiju pre nekoliko godina, posle katastrofalnog poraza koji su doživeli oni se već godinama ne prijavljuju za članstvo u Interpolu- rekao je Dačić i dodao:

- Ono što je bitno to je jasna poruka, oni znaju da nemaju većinu i da ne postoji nikakva mogućnost da budu primljeni u ovu međunarodnu organizaciju.

Dačić je naglasio da je iskoristio priliku da razgovara sa mnogim ljudima koji su važni u Interpolu.

- Prvo sam video ministra policije Maroka, mog prijatelja sa kojim sam razgovarao o našim političkim odnosima. Mi smo izuzetno prijateljske zemlje i nama je čast što se jedan ovakav skup održava u Maroku.

Dačić je istakao da je najvažnija stvar što je razgovarao sa predsednikom Interpola Al Raisijem. On je mnogo pomogao da se Interpol vrati svojim izvornim principima, da postanu organizacija bez politike i da budu posvećeni svim svojim članicama, a ne samo delovima Interpola iz Zapadne hemisfere. Imajući u vidu da smo odlično sarađival, na kraju njegovog mandata ja sm mu danas uručio najviši orden koji ja kao ministar unutrašnjih poslova mogu da dodelim, a to je Zvezda Jakova Nenadovića, to je uspomena na prvog ministra unutrašnjih poslova iz 1811. godine.

Dačić kaže da je jednako važan sastanak koji je imao sa generalnim sekretarom Interpola koji je izabran prošle godine.

- On je Brazilac koji je na to mesto izabran na iznenađenje mnogih zapadnih zemalja, sa njim takođe imamo izvanrednu saradnju. Pozvao sam ga da dođe u posetu, a isto tako on je izrazio želju da ja posetim sedište Interpola. Glavni predmet našeg razgovora će biti naša aplikacija za otvaranje regionalnog biroa Interpola za ovaj deo Evrope, kod nas u Srbiji u Beogradu.

Dačić je naveo da je imao još bitnih sastanaka i da se ovaj skup nastavlja u naredna tri dana.

Autor: Jovana Nerić