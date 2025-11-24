ODLIČNA POLICIJSKA SARADNJA SRBIJE I UAE! Dačić poručio iz Marakeša: Učešće država članica Interpola i svih regiona u donošenju strateških planova i odluka ključno za razvoj i uspeh Interpola (FOTO)

Ivica Dačić sastao se danas sa predsedavajućom Komiteta za upravljanje Interpola, ujedno i generalnom direktorkom kancelarije za međunarodne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Danom Humaid Al Marzuki.

- Bilo mi je drago da se sastanem danas u Marakešu, na marginama Generalne skupštine Interpola, sa predsedavajućom Komiteta za upravljanje Interpola, ujedno i generalnom direktorkom kancelarije za međunarodne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Danom Humaid Al Marzuki- napisao je Ivica Dačić na svom instagram nalogu.

- Složili smo se da postoji odlična policijska saradnja na strateškom nivou Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja se odvija pre svega kroz realizaciju uzajamnih poseta, osvrnuvši se, pri tom, i na uspešnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju sam realizovao u maju ove godine, a koja je rezultirala dodatnim impulsom u jačanju bilateralnih odnosa dve zemlje- piše u objavi.

- Takođe, saglasili smo se da je učešće država članica Interpola i svih regiona u donošenju strateških planova i odluka ključno za razvoj i uspeh Interpola u ostvarivanju ciljeva borbe protiv svih vrsta kriminala, posebno u borbi i zaštiti dece od svih oblika zlostavljanja na internetu- piše u objavi.

Autor: Jovana Nerić