TELO MUŠKARCA NAĐENO U NEDOVRŠENOJ ZGRADI U BOGATIĆU: Radnik došao na posao, pa zatekao strašnu scenu, istraga u toku

Telo muškarca (56) pronađeno je jutros u nedovršenoj poslovno-stambenoj zgradi u Bogatiću.

Zgrada koja se nalazi u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću, bila je jutros mesto uviđaja nakon što je jedan do radnika zatekao mrtvog muškarca u objektu.

- Radnik koji je angažovan na radovima u zgradi, koja još uvek nije potpuno useljiva, zatekao je muškarca, za koga se sumnja, da je pao niz stepenice i na licu mesta nastradao. Ova sumnja se i dalje proverava i to će utvrditi dalja istraga koju vodi nadležno tužilaštvo. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt nesrećnog čoveka - navodi sagovornik i dodaje da je po nalogu dežurnog tužioca telo poslato na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt muškarca.

- Za sada nije poznato ni iz kog razloga, ni koje vreme je proveo nastradali muškarac u nedovršenoj zgradi koja se nalazi u centru Bogatića. Inače, prema dosadašnjim infrormacijama, na telu muškarca nisu nađeni tragovi nasilja - dodaje izvor.

Autor: Iva Besarabić