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HOROR NA NOVOM BEOGRADU: Iz Dunava izvučeno telo muškarca

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

U Dunavu je jutros pronađeno beživotno telo starijeg muškarca.

Kako saznajemo, sumnja se da je reč o osobi čiji je nestanak prijavljen pre dva dana.

Policiji je jutros oko 9 časova prijavljeno da u reci, u visini hotela „Jugoslavija“, pluta telo. Na lice mesta odmah je upućena patrola koja je blizu desne obali Dunava izvukla telo na kopno. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Nezvanično, ustanovljeno je da je reč o muškarcu čiji je nestanak supruga prijavila pre dva dana.

Prema prvim informacijama, na telu nema vidljivih povreda niti tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a dežurni tužilac je naložio da se telo uputi na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, kako bi se zvanično utvrdio tačan uzrok smrti.

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Autor: Marija Radić

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