AKTUELNO

Hronika

IZVUČENO TELO MUŠKARCA IZ DUNAVA NA NOVOM BEOGRADU Prolaznici prijavili jeziv prizor u blizini splava, policija ga kukama izvlačila

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Telo muške osobe pronađeno je u Dunavu, kada su građani prijavili da im se čini da u vodi pluta telo u blizini jednog splava na Novom Beogradu.

Građani su slučaj prijavili rečnoj policiji, koja je ubrzo izašla na lice mesta i ustanovila da se zaista radi o telu.

Telo muškarca zakačilo se za mostić koji sa obale vodi do splava, te su policajci kukama morali da ga otkače i izvuku na obalu.

Na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Telo muškarca izgleda kao da je u vodi bilo duže vreme, a nije nemoguć scenario i da zbog niskih temperatura duže vreme nije isplivalo na površinu, te se to dogodilo tek sada, kada je došlo do porasta temperature.

Na licu mesta biće obavljen uviđaj, a ostaje da se utvrdi da li se muškarac utopio ili je u pitanju zločin.

Koliko je telo dugo bilo u vodi, kao i uzrok smrti i identitet muškarca, utvrdiće istraga i obdukcija.

Autor: D.Bošković

#Kuke

#Policija

#Telo

#muskarac

POVEZANE VESTI

Hronika

TELO ŽENE PRONAĐENO U ZGRADI U BEOGRADU: Jeziv prizor šokirao građane, odmah pozvali policiju

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU Pronađeno telo muškarca u stanu

Region

BRUTALNO UBIJENA AUSTRIJSKA DRŽAVLJANKA! U moru pronađeno telo njenog sina? Policija zatekla HOROR prizor u stanu, a onda i u zalivu

Region

HOROR U TIVTU: Telo muškarca pronađeno u moru, iz vode ga izvukli kupači!

Hronika

Horor na obali Save u Beogradu: Pronađeno beživotno telo muškarca kod poznatog splava

Hronika

Užas! Telo muškarca pronađeno u stanu na Novom Beogradu: Sumnja se da je mrtav mesecima