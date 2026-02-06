Evo kako danas izgleda Legija u zatvoru i čime se tamo bavi: Pravi kolače, slika i sadi cveće... OVO SU SVI DETALJI!

Goran Milić, bivši legionar i bivši pripadnik JSO, otkrio je u jednoj emisiji kako Milorad Ulemek Legija provofi zatvorske dane i odsluženje kazne.

Kako je Milić istakao, Legija, s obzirom na uslove u kojima boravi, izgleda bolje nego ikada.

- Legija izgleda mnogo dobro, našalio sam se sa njim da bolje izgleda nego kada je bio u jedinici. U treningu je, dobro izgleda, kratko podšišan, vojnički je obučen bio kad smo se videli. Legionarska majica pantalone. Kad sam seo, čuvar mi doneo kolače, i ja ga pitao od koga su, on kaže od Legije. On sad u zatvoru sprema kolače, slika, gaji cveće... Kolači su odlični - rekao je Milić.

Podsetimo, Milorad Ulemek Legija uhapšen je 2. maja 2004. godine, nakon više od četrnaest meseci bekstva posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Umesto spektakularnog hapšenja, Ulemek se dobrovoljno predao državnim organima, u pratnji svog advokata, čime je okončana jedna od najopsežnijih potera u novijoj istoriji Srbije.

Tokom bekstva krio se na teritoriji Srbije, uz pomoć mreže saradnika, dok su vlasti istovremeno pojačavale pritisak hapšenjem njegovih pomagača i blokadom finansijskih tokova. Njegova predaja označila je važnu prekretnicu u sudskom procesu koji je usledio.

Autor: D.Bošković