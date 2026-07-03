ODLUČENO DA LI LEGIJA OSTAJE U ALKATRAZU: Pre 16 godina postao prvi stanovnik najčuvanijeg zatvora u Srbiji

Bivši komnadant Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija (58), koji služi kaznu od 40 godina zatvora u požarevačkoj Zabeli, ostaće još dve godine u najstrože čuvanom delu tog zatvora, takozvanom Alkatrazu. Kako Kurir saznaje, Viši sud u Beogradu, danas je doneo ovu odluku.

- Miloradu Ulemeku Legiji produženo je izdržavanje kazne zatvora u posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala, koje mu po tom resenju može trajati najduže dve godine - potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Inače, protiv ove odluke suda Ulemek ima pravo žalbe.

Ulemek je, podsetimo, osuđen na četiri maksimalne kazne od po 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Zorana Đinđića, krivičnih dela zemunskog klana, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, kao i zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.

Najpoznatiji srpski osuđenik u pritvoru je od 2004, a u "Alkatrazu" u kom važe posebno stroge mere nalazi se od 11. jula 2010. godine.

Kako je Kurir pisao, on je bio prvi stanovnik ovog "zatvora u zatvoru".

- Na svake dve godine, odluka o tome da li je ispunio "uslove" da bude prebačen u neki od "slobodnijih" paviljona Zabele se preispituje. Revizija je rađena i u prethodnih 16 godina, i to po dobijanju mišljenja koje šalje Uprava zatvora, ali je odluka do sada uvek bila ista, da se još uvek nisu stekli uslovi da bude prebačen u neki od paviljona sa blažim tretmanom. Na svaku odluku, kojom je Ulemeku Viši sud produžio meru boravka u najstrožem režimu, on se žalio Apelacionom sudu, ali su žalbe uvek odbijene - podseća sagovornik Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, od kada je "useljen" u Alkatraz, Legija je sam u ćeliji a komšije su mu osuđeni iz oblasti organizovanog kriminala i za terorizam.

Autor: Pink.rs