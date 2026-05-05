LEGIJA 7 SATI DNEVNO PROVODI VAN ĆELIJE 'ALKATRAZA', TELEFONIRA I IMA POSAO: Sud odlučuje da li Milorad Ulemek menja adresu posle 16 godina!

Milorad Ulemek Legija (58), koji služi kaznu od maksimalnih 40 godina zatvora u najstrožem zatvoru u Srbiji, takozvanom Alkatrazu u Zabeli, mogao bi uskoro da promeni adresu. Viši sud u Beogradu, podsetimo, na svake dve godine preispituje odluku da li Ulemek i dalje kaznu treba da služi u posebnom odeljenju ili eventualno može da bude premešten u neki od zatvora u kojima su uslovi boravka malo blaži.

- Odluka se preispituje na svake dve godine i uskoro, u narednih nekoliko meseci, trebalo bi da bude doneta nova, odnosno znaće se da li Ulemek, koji je prvi useljeni stanovnik u "Alkatrazu" ostaje u istoj ćeliji, ili eventualno menja adresu - objašnjava sagovornik Kurira.

On podseća da je revizija rađena i prethodnih godina, i to po dobijanju mišljenja koje redovno šalje Uprave zatvora, ali da već 16 godina sud procenjuje da se nisu stekli uslovi da bude prebačen u neki od zatvora sa blažim režimom.

Ulemek je, podsetimo, useljen u Alkatraz koji je "zatvor u zatvoru" unutar Zabele kod Požarevca 11. jula 2010. Od kada je useljen, sam je u ćeliji a komšije su mu osuđeni iz oblasti organizovanog kriminala i za terorizam. Vreme, prema rečima naših sagovornika, uglavnom provodi tako što čita i piše.

Prelaskom iz Alkatraza u "običan" zatvor Legija bi bio u mnogo boljem položaju, a imao bi pravo i na ljubavnu sobu, zbog koje je pre nekoliko godina na kratko štrajkovao glađu.

- U „običnom“ zatvoru imao bi pravo na više poseta mesečno, jednom u dva meseca sa suprugom, ili nekim drugim, bi imao pravo da tri sata provede u „ljubavnoj sobi“, mogao bi da radi u radionici i ne bi bio sam u ćeliji - objašnjava sagovornik Kurira šta će se promeniti jednom od najpoznatijih osuđenika u Srbiji, ukoliko bude premešten.

Ulemek je, podsetimo, osuđen na četiri maksimalne kazne od po 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Zorana Đinđića, krivičnih dela zemunskog klana, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, kao i zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.

Inače, pre dve godine kada je Legija na kratko stupio u štrajk glađu, zbog toga što nema pravo na ljubavnu sobu, iz Uprave za izvršenje je otkriveno kako on provodi vreme u najčuvanijem zatvoru u Srbiji. Uprkos tome što se njegov status u smislu boravka u posebnom odeljenju tog zatvora nije promenio, on je ipak stekao pravo na određene povlastice.

Javnost je tada prvi put saznala kako zapravo izgledaju Legiji dani, ali i da je počektom 2024. dobio posao u zatvoru, kao i da od aprila 2023. redovno ide na psiho-terapije.

- Godinama unazad omogućeno mu je da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Radno je angažovan i u tim aktivnostima provodi dodatnih sat vremena van sobe, tako da je i u tom smislu došlo do napredovanja u tretmanu. To znači, ukoliko želi, osudeni Ulemek može da boravi van sobe u kojoj je smešten sedam sati dnevno - saopšteno je tada iz Uprave.

Otkriveno je i da Legija vreme van sobe provodi u društvu i druženju sa drugim osuđenicima i da se ne nalazi u samoizolaciji. Deo vremena, kako je navedeno, provodi u čajnoj kuhinji koju koriste i njegove "komšije".

Legija je u Zabeli završio i obuku za primenu osnovnih likovnih tehnika, a likvonu sekciju može da pohađa svakodnevno.

Posete i kupanje

Podsetimo, posle početka Legijnog štrajka glađu, obelodanjeno je i da ga porodica obilazi tri do četiri puta mesečno i da kod njega ostaju po dva sata, bez prepreke od stakla koja je ranije sprečavala da ima fizički kontakt sa njima.

- Osuđeni Ulemek ima pravo na 16 telefonskih razgovora mesečno u trajanju do 15 minuta. To znači da osuđeno lice Ulemek može da telefonira i četiri sata na mesečnom nivou. Pored navedenog, kako se dodaje, osuđeni ima pravo da svakog meseca primi po jedan paket, kao i da dva puta nedeljno kupuje na kantini. Osim prijema paketa i kupovine na kantini, svim osuđenim licima u Posebnom odeljenju je dozvoljeno da naručuju proizvode koje zavod potom dodatno kupuje - objašnjeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

