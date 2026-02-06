Prvi muž joj se razneo bombom: Crna sudbina ubijene Aleksandre u Nišu

Prvi suprug ubijene Aleksandre Š. u Nišu, Dejan Š. slučajno se razneo 2017. godine tempiranom bombom koja je bila na njegovom suvozačevom mestu.

Sumnjalo se da je Dejan Š. nosio da nekome podmetne bombu pod vozilo, a ispostavilo se da ju je nehotice detonirao.

Od siline detonacije auto je bio potpuno uništen, a u radijusu od desetak metara razleteli su se ostaci njegovog tela. Inače, 2015. godine mu je neko zapalio automobil, a tada je tvrdio da je zbog poslova obezbeđenja kojima se bavio stekao veliki broj neprijatelja.

Podsetimo, jutros u 8 časova pred porodičnom kućom D.G. je ubio Aleksandru Š. koja je malo pre toga odvezla dete u školu.

Pucao je u nju tri puta, nakon čega je Aleksandrino telo ispalo iz automobila, a on je pobegao.

Policija traga za njim.

