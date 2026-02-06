OPTUŽENI ZA UBISTVO TIKTOKERKE NOE MILIVOJEV NIJE DOVEDEN IZ PRITVORA U SUD: Suđenje odloženo, evo šta je razlog

Ognjen Dabetić optužen je da je ubio a potom raskomadao telo partnerke

Suđenje Ognjenu Dabetiću koji je optužen da je u stanu u centru Beograda ubio Tiktokerku Nou Milivojev (18), odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu za 31.mart zbog izostanka advokata okrivljenog iz zdravstvenih razloga.

Inače, zbog izmene u sastavu sudskog veća, suđenje Dabetiću, krenuće iznova. Ni okrivljeni danas nije doveden iz pritvora u sudnicu, pošto je sud bio obavešten da će se današnje suđenje odložiti.

- Na narednom suđenju, trebalo bi da budu ispitani sudski veštaci - potvrdio je izvor Kurira.

Ognjen Dabetić na početku suđenja, kratko je negirao krivicu ali nije detaljno iznosio odbranu.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način. Kako je Kurir ranije pisao, sumnja se da je Nou ubio u svom stanu, raskomadao potom i telo stavio u kutije, natopio kiselinom i ostavio u kupatilu.

Podsetimo, Noa koja je, kako je navedeno u optužnici, bila sa Dabetićem u emotivnoj vezi, nestala je 17. juna 2023. godine, međutim, u periodu dok se tragalo za njom, ona je već bila mrtva,

Dabetić je, prema optužnici, Noi prvo zadao manju povredu, a potom ju je zadavio električnim kablom.

- Telo je vukao po podu galerije, a zatim niz stepenice, do kupatila, gde je nožem, u tuš kabini raskomadao telo. Delove tela je stavio u jednu PVC kutiju sa poklopcem koju je policija pronašla na podu u kupatilu, jedno PVC bure sa poklopcem, koje je policija pronašla na spomenutoj kutiji. Jedna PVC kanta i jedna PVC kanta sa slavinom narandžaste boje bile su u tuš kabini, a Dabetić ih je, prem navodima optužnice, zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen - podseća naš izvor.

Autor: S.M.